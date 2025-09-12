188 млн детей в мире страдают ожирением

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Cегодня 1 из 10 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет страдает ожирением. Это около 188 миллионов человек во всём мире.

Согласно новому глобальному отчету ЮНИСЕФ, впервые в истории ожирение стало более распространённым среди детей школьного возраста и подростков, чем недостаточный вес. Эксперты называют это "переломным моментом", который может иметь долгосрочные последствия для здоровья будущих поколений.

По данным ЮНИСЕФ, сегодня 1 из 10 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет страдает ожирением. Это около 188 миллионов человек во всём мире. При этом число таких случаев за последние два десятилетия выросло втрое – с 3% в 2000 году до 9,4% в 2022 году.

Одновременно доля подростков с недостаточным весом снизилась – с почти 13% в 2000 году до 9,2%. Несмотря на это, проблема недоедания остаётся актуальной, особенно в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

В некоторых тихоокеанских государствах, таких как Ниуэ и Острова Кука, уровень ожирения среди подростков достигает 40%. Высокие показатели фиксируются также в Объединённых Арабских Эмиратах и США – около 21%.

Вместе с тем, в странах с низким доходом сохраняется противоположная картина – дети по-прежнему чаще страдают от нехватки питания, чем от его избытка.

ЮНИСЕФ и эксперты связывают рост ожирения прежде всего с глобальным распространением ультрапереработанных продуктов, содержащих большое количество сахара, соли и жира. Ситуацию усугубляет агрессивный маркетинг: по данным опроса организации, 75% подростков в мире видят рекламу сладких напитков и фастфуда хотя бы раз в неделю.

"Ожирение - это не ошибка родителей или детей. Это результат токсичного питания", - заявил профессор глобального здравоохранения Университетского колледжа Лондона Крис Ван Туллекен.

Что предлагает ЮНИСЕФ

- Организация призывает правительства срочно принять меры:

- ограничить рекламу нездоровых продуктов, особенно ориентированную на детей;

- запретить продажу сладких напитков и фастфуда в школах;

- внедрять образовательные программы о здоровом питании;

- развивать доступ к свежим и натуральным продуктам.

Ожирение в подростковом возрасте резко увеличивает риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и хронических проблем со здоровьем во взрослом возрасте. Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, миллионы молодых людей могут столкнуться с сокращением продолжительности жизни.

Источник: densooluk.media