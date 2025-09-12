Польша получила 38 танков Abrams от США

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Польские военные скоро получат технику.

Польша получила партию из 38 американских танков Abrams M1A2 и 14 машин технического обеспечения, сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.



«Очередная партия вооружения для бронетанковых войск прибыла в Польшу. Мы приняли одну из крупнейших морских партий, включающую 38 танков M1A2 Abrams и 14 машин технического обеспечения», — написал в своем Х Косиняк-Камыш.



Он отметил, что польские военные скоро получат технику.



M1A2 Abrams — это боевой танк, разработанный армией США и стоящий у нее на вооружении. Его основное вооружение включает 120-мм гладкоствольную пушку, способную вести огонь различными типами боеприпасов, что повышает его эффективность против бронированных целей, говорится на сайте Military.com.



В феврале 2022 года Польша договорилась с США о покупке 250 танков Abrams нового поколения — версии M1A2 SEPv3. Издание Defense News сообщало, что американский производитель танков General Dynamics заявлял, что реализация сделки может занять около двух лет.



В январе 2023 года Польша купила дополнительную партию танков Abrams в 116 единиц.

Источник: Центральная Азия

