Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сотни людей до сих пор остаются под завалами. Их поиски продолжаются.

В Афганистане число жертв землетрясения превысило 2,2 тысячи человек. Об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на заместителя пресс-секретаря правительства Хамдуллу Фитрата.

По его словам, в результате стихийного бедствия в Кунаре погибли 2 тысячи 205 человек, пострадали 3 тысячи 640.

Ранее Хамдулла Фитрат сообщал, что количество жертв составляло 1,4 тысячи человек и 3,1 тысячи пострадали.

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября. Эпицентр стихийного бедствия находился на расстоянии около 27,3 километра от Джелалабада, вблизи границы с Пакистаном.

Источник: 24.kg