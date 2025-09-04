Трамп за день заработал на криптовалюте больше, чем на всей недвижимости

Бишкек, "САЯСАТ.KG". После открытия торгов криптовалюты WLFI семья Трампа обогатилась на порядка $6 млрд

Семья президента США Дональда Трампа за день заработала на криптовалюте WLFI больше, чем за всю жизнь на недвижимости, пишет The Wall Street Journal.

Токен WLFI, который принадлежит семье президента США, начал торговаться на биржах 1 сентября и даже упал в цене более чем на треть от пиковой суммы в первые часы. Однако уже в скором времени его стоимость выросла на $6 млрд.

Токен WLFI был запущен в октябре 2024 года платформой World Liberty Financial. Однако до понедельника, 1 сентября, купившие WLFI не могли его обменять. Теперь же компания провела запуск цифровой валюты, ее можно продавать и покупать на открытом рынке, как акции котируемой компании.

Начало торгов — крупнейший финансовый успех семьи президента США, отмечает издание. По ее данным, Трамп и его родственники владеют примерно четвертью всех существующих токенов WLFI. Трое сыновей Трампа являются учредителями World Liberty, а сам президент упомянут как «почетный соучредитель».

Источник: vesti.kg



