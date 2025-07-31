В Саудовской Аравии рухнул аттракцион, пострадали 23 человек, трое в критическом состоянии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Аттракцион «360 градусов» развалился пополам во время движения

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион, пострадали 23 человек, трое в критическом состоянии, сообщают СМИ.

Инцидент произошел сегодня в парке «Грин Маунтин» в Таифе. Аттракцион «360 градусов» развалился пополам и рухнул вместе с людьми. По словам очевидцев, одного из посетителей выбросило на несколько метров.

Местные издания сообщают, что по меньшей мере 23 человека получили травмы средней тяжести, трое из них находятся в критическом состоянии.

Источник: vesti.kg



