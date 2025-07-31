В Казахстане женщина выбросила из окна двух малолетних детей и выпрыгнула сама

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Все трое находятся в реанимации
В Казахстане женщина выбросила из окна подъезда, расположенного между 4 и 5 этажами, двух малолетних детей и выпрыгнула сама. Все трое упали на козырёк подъезда. Об этом сообщают местные СМИ.
Трагедия произошла 30 июля в Павлодаре. Оба ребенка были экстренно доставлены бригадой скорой помощи в областную детскую больницу. Младший ребенок, 2024 года рождения, поступил в состоянии клинической смерти. Старший ребенок, 2017 года рождения, также получил серьезные травмы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом костей таза и внутренние повреждения.
Сама женщина, 1991 года рождения, выжила после падения. Она находится в сознании, но в тяжелом состоянии.
На момент падения, кроме пострадавших, в квартире никого не было.
В полиции сообщили, что мать мальчиков состоит на учёте в специализированном медицинском учреждении. Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство.
Источник: vesti.kg