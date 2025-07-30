В Узбекистане убили 33-летнюю певицу Зебойи Жахон. Задержан ее муж

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Зебойи Жахон была известна как исполнительница народных песен. У нее остались трое малолетних детей.

В Самаркандской области в результате семейного конфликта была убита 33-летняя певица Зебойи Жахон (настоящее имя - Зебинисо Носирова). Как сообщили Podrobno.uz в Генеральной прокуратуре, по подозрению в убийстве задержан ее супруг.

Инцидент произошел 26 июля около 14:30 в доме №78 махалли "Чарагбан" Тайлакского района, где женщина проживала отдельно. По данным следствия, мужчина пришел к ней, чтобы увидеться с детьми, однако между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта он руками сдавил ей шею, в результате чего она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное убийство. Следственные действия продолжаются.

"Моя сестра не заслуживала такой смерти. В тот день я был на работе, я фельдшер скорой помощи. Примерно в четыре часа дня позвонила жена и сказала, что с сестрой что-то случилось. Я сразу набрал маму, и она сказала: "Срочно приезжай, ее убили". Как можно так поступить со своей супругой, матерью троих сыновей?" - рассказал брат погибшей, призвав суд назначить максимально строгое наказание.

Зебойи Жахон была известна как исполнительница народных песен. У нее остались трое малолетних детей.

Источник: Кактус