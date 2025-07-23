«Мы их поймали!» Трамп заявил, что Обаму, Клинтон и Байдена ждут уголовные дела

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Он обвинил Обаму, Клинтон и Байдена в госизмене

Экс-президентов США Барака Обаму и Джо Байдена, а также Хиллари Клинтон ждет привлечение к ответственности из-за фальсификаций о «российском следе» во время выборов в 2016 году, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп, пишут СМИ.

«Обама — лидер банды, Барак Хуссейн Обама — попался, его подписи на документах. Байден тоже был там. Тысячи документов еще поступят. Идея была Обамы, но она пришла еще и от фальшивки Хиллари. Мы их поймали!» — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Как заявил Трамп, «пришло время ответственности» для людей, которые преследовали его. Президент США заявил, что в «банде» под руководством Обамы состояли Байден и Клинтон — «бывшая жена президента, фальшивая, как банкнота в три доллара».

Источник: vesti.kg



