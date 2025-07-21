Шторм перевернул судно с туристами во Вьетнаме - десятки погибших

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Один из пассажиров, 14-летний мальчик, 4 часа провел в полузатопленной каюте

Во Вьетнаме в результате шторма перевернулось туристическое судно Wonder Sea, что привело к гибели 28 человек. Об этом сообщает издание VnExpress. Спасти удалось 11 человек, при этом на борту находились 48 туристов и 5 членов экипажа. 14 человек числятся пропавшими без вести.

Вице-президент Ассоциации туристических лодок Халонга Буй Конг Хоан рассказал, что среди пассажиров был 14-летний мальчик, который провел 4 часа в полузатопленной каюте перевернувшегося судна.

«Хотя лодка перевернулась, и пассажирский отсек был заперт, оставался зазор около 50–60 см, достаточный для поступления кислорода, поэтому ребёнок был жив», — пояснил он. Спасателям пришлось разбить окно чтобы спасти мальчика.

Как отмечает портал, поисковые работы продолжаются, однако сильный дождь и плохая видимость из-за темноты существенно затрудняют действия спасателей.

Источник: vesti.kg







