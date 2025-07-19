Австралия передала Украине танки Abrams

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Австралия передала Украине большую часть из 49 обещанных Abrams, однако точное количество не приводится.

Украина получила первую партию танков M1A1 Abrams от Австралии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны страны Ричарда Марлеса.



В сообщении сказано, что Австралия передала Украине большую часть из 49 обещанных Abrams, однако точное количество не приводится. Уточняется, что остальные танки поставят Киеву в ближайшие месяцы.



Поставки танков Abrams входят в пакет помощи от Австралии в $160 млн (250 млн австралийских долларов). С 2022 года страна оказала Украине военную помощь на сумму $980 млн (1,5 млрд австралийских долларов).

Источник: Центральная Азия

