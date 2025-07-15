Сильная жара в Испании унесла жизни 1180 человек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 1180 человек умерли от причин, связанных с жарой

Высокие температуры стали причиной 1180 смертей в Испании за последние два месяца. Такие данные приводит министерство окружающей среды страны, сообщает Kazinform.

По данным испанских источников, подавляющее большинство умерших были старше 65 лет, и более половины из них - женщины. Наиболее пострадавшими регионами стали Галисия, Ла-Риоха, Астурия и Кантабрия, которые расположены в северной части страны, где традиционно низкие летние температуры в последние годы значительно повысились.

Как и другие страны Западной Европы, Испания в последние недели пострадала от сильной жары, температура часто превышала 40 градусов по Цельсию (104 градуса по Фаренгейту).

1180 человек умерли от причин, связанных с жарой, в период с 16 мая по 13 июля по сравнению со 114 за тот же период в 2024 году.

Отмечается, что за период, охватываемый данными, было зарегистрировано 76 случаев предупреждения о сильной жаре, тогда как годом ранее таких случаев не было.

Прошлым летом, по информации Института здравоохранения Карлоса III, в Испании 2191 смертельный случай был связан с причинами, связанными с жарой. Данные из Испании следуют за научным анализом, опубликованным 9 июля, согласно которому около 2300 человек умерли от причин, связанных с жарой, в 12 европейских городах во время сильной жары.

Источник: Кабар