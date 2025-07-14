В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,2

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 532 километра в юго-западном направлении.
В Бухарской области Узбекистана 14 июля зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга при МЧС РУз.
Подземные толчки произошли в 15:55 по местному времени. Эпицентр находился на территории Жондорского района. Очаг залегал на глубине 15 километров.
Сила землетрясения:
в эпицентре – до 4 баллов;
в Пешкунском районе – 2–3 балла;
в городе Газли – 2 балла;
в Каракульском районе – 2 балла.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 532 километра в юго-западном направлении.
Источник: Центральная Азия