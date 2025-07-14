В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,2

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 532 километра в юго-западном направлении.

В Бухарской области Узбекистана 14 июля зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга при МЧС РУз.



Подземные толчки произошли в 15:55 по местному времени. Эпицентр находился на территории Жондорского района. Очаг залегал на глубине 15 километров.



Сила землетрясения:



в эпицентре – до 4 баллов;

в Пешкунском районе – 2–3 балла;

в городе Газли – 2 балла;

в Каракульском районе – 2 балла.

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 532 километра в юго-западном направлении.

Источник: Центральная Азия

