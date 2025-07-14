В Казахстане 14 человек отравились хлором в бассейне

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Полиция возбудила уголовное дело, ведётся расследование.

В одном из бассейнов Атырау 13 июля зафиксирован случай возможного отравления хлором. За медицинской помощью обратились 14 человек. Об этом сообщает Kazinform.

По их данным, трое госпитализированы, их состояние стабильное. Остальные находятся под наблюдением врачей.

Проведены противоэпидемические мероприятия, отобраны пробы воды и воздуха. Превышений по парам хлора не выявлено, лабораторные исследования продолжаются.

Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело, ведётся расследование.

По поручению акима области пострадавшие находятся под контролем управления здравоохранения. Также поручено провести проверку всех бассейнов и аквапарков региона.

Источник: Кабар