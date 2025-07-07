Глава Минтранса России покончил с собой через несколько часов после увольнения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Экс-министра нашли застреленным у себя дома

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым у себя дома в Одинцово, сообщают российские СМИ.

Отметим, сегодня, 7 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Старовойта.

Спустя несколько часов экс-министра нашли застреленным у себя дома. Предварительно, он совершил суицид, застрелившись из наградного оружия, полученного от руководства МВД в 2023 году.

По данным СМИ, предварительная причина самоубийства Романа Старовойта — возможное уголовное дело по факту крупного мошенничества. По некоторым данным, на Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный недавно за хищения при возведении фортификационных сооружений в регионе.

Как нам стало известно, формальным поводом для вопросов к нему стал тот факт, что подписи чиновника стоят под решением оперштаба Курской области, генподрядчиком которой была Корпорация развития Курской области. Ей разрешили потратить 19 миллиардов бюджетных рублей и самой определять субподрядчиков.

Источник: vesti.kg