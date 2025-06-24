Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, заявил Трамп

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!»

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, просит не нарушать его, передает РИА Новости.

«Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!» - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит «агрессию» не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.