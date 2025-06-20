В США одобрили первую в мире вакцину против ВИЧ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Эффективность препарата — 99–100 процентов

В США одобрили первую в мире вакцину, способную предотвратить заражение ВИЧ, сообщают СМИ.

Препарат Yeztugo нужно колоть всего дважды в год. Он прошёл два этапа клинических испытаний, в которых участвовали семь тысяч добровольцев. Согласно одному исследованию с участием двух тысяч пациентов эффективность была на уровне 99%, а в другом с участием более пяти тысяч человек зарегистрирована 100% эффективность.

Исполнительный директор Gilead Даниэл О’Дей уверен, что Yeztugo справиться с эпидемией ВИЧ, поскольку постепенно доступность препарата выйдет за пределы США. Пока Yeztugo будет доступен в стране, в том числе по медицинской страховке.



