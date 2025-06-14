Иран нанес ракетный удар по Израилю

Бишкек, "САЯСАТ.KG". КСИР заявил о более чем 150 целях атаки

Иран нанес ракетный удар по Израилю. Операция получила название «Суровое наказание», сообщает BBC.

По данным агентства IRNA, в сторону еврейского государства были запущены «сотни баллистических ракет». Как минимум часть из них сбили ПВО сопредельных государств, удар остальных принял на себя «Железный купол».

В КСИР заявили, что атакованы военные центры, авиабазы, военно-промышленные объекты - всего более 150 целей.



Удары наносились поэтапно, как минимум в три волны атак. В Иране заявили, что десятки ракет поразили намеченные цели.