Нурланбек Тургунбек уулу выразил соболезнования спикеру парламента Индии в связи с крушением самолета

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу направил телеграмму с соболезнованиями спикеру парламента Индии Ому Бирле в связи с крушением пассажирского самолета в городе Ахмедабад.

«С чувством глубокой скорби восприняли известие о гибели людей в результате авиакатастрофы в городе Ахмедабад Республики Индия. Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования всему народу Индии, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.