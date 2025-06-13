На Земле началась магнитная буря

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Буря продолжается и сейчас.

Не спрогнозированная ранее средняя магнитная буря началась на Земле, она может выйти и на более сильный уровень, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает РИА Новости.

«На Земле, начиная с 23 часов по Москве, зарегистрирована, и по состоянию на 4 утра не прекращается, магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3», - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

В приведённом графике указано, что буря продолжается и сейчас.

Как уточнили учёные, балл события G2.3 находится выше среднего уровня и превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние на энергетические системы и на распространение радиоволн.

«Причины бури на данный момент не очевидны. Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре. В то же время скорость плазмы (главный индикатор прихода к Земле выбросов массы или потока вещества из корональной дыры) не повышена. В геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало», - рассказали в лаборатории.

Кроме того, по данным учёных, в ночь на 14 июня прогнозировалось начало воздействия на Землю крупной корональной дыры, хорошо видимой в южном полушарии Солнца. Из этого можно предположить, что Земля в данный момент взаимодействует с плотным потоком вещества, сформированным на краю корональной дыры.

Также учёные пояснили, что внутри корональных дыр плазма, как правило, сильно разрежена, что иногда компенсируется скачком плотности на их границах. Если в этот раз на Землю воздействует именно такая дыра, то скорость солнечного ветра, которая пока находится без изменений, может начать расти раньше графика, уже в течение дня 13 июня.

«Продолжительность и возможную силу текущей бури пока прогнозировать сложно: события, как уже отмечено, не было в прогнозе, а, кроме того, речь идет о переходных пограничных процессах, плохо поддающихся математической оценке. Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в 2-3 дневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов», - добавили в лаборатории.