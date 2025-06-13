В авиакатастрофе в Индии выжил только один пассажир, 221 человек погиб

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Рамеш родился в Индии, но с 2003 года проживал в Великобритании.

Британец Вишвашкумар Рамеш является единственным выжившим в результате авиакатастрофы в Индии, сообщает BBC.



Самолет потерпел крушение вскоре после взлета в Ахмадабаде на западе Индии. Рамеш сидел в кресле 11A самолета Boeing 787, направлявшегося в Лондон.



Air India сообщила, что все остальные пассажиры и члены экипажа погибли, в том числе 169 граждан Индии и 52 британца.



Доктор Дхавал Гамети, лечивший Рамеша, сказал: «Он был дезориентирован, имел множественные травмы по всему телу. Но, похоже, его жизнь вне опасности».



Рамеш родился в Индии, но с 2003 года проживал в Великобритании.



Самолет врезался в жилые помещения, используемые врачами-стажерами, менее чем через минуту после взлета. Неизвестно, сколько людей погибло на земле.

