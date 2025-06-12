По меньшей мере 133 человека погибли в результате крушения самолета в Индии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На борту находились 242 человека, в том числе 11 детей

По меньшей мере 133 человека погибли в результате крушения самолета, сообщает портал News18.

На борту находились 242 человека, в том числе 11 детей. Среди пассажиров — 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании и 7 граждан Португалии.

Сообщается, что самолёт упал на здание общежития для врачей. Поэтому жертвы могут быть и на земле. На месте работают экстренные службы.

По информации СМИ, рейс AI171 вылетел из международного аэропорта Сардар Валлабххай Патель в Лондон около 13:17. Судно не смогло набрать высоту и рухнуло в районе Мегани Нагар вблизи аэропорта.