Россия передала Украине тела 1212 погибших военнослужащих ВСУ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Украинская сторона также передала 27 тел российских военнослужащих.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил, что Россия вернула украинской стороне тела 1212 погибших военнослужащих ВСУ. Среди возвращенных — погибшие в Курской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.



Передачу тел украинской стороне в разговоре с РБК подтвердил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц со ссылкой на источник сообщил, что украинская сторона также передала 27 тел российских военнослужащих.



2 июня во время второго раунда переговоров в Стамбуле российская и украинская делегация договорились, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тыс. тел военнослужащих ВСУ. Глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что Россия готова начать передачу с 7 по 9 июня.



Россия и Украина 9 июня провели обмен военнопленными в возрасте до 25 лет, а 10 июня — раненными военными, попавшими в плен.

Источник: Центральная Азия

