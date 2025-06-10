Китай ввел односторонний безвизовый режим для 47 стран

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Количество стран, для которых действует односторонний безвизовый режим со стороны КНР, достигло 47.

Китай с 9 июня 2025 года начал в пилотном порядке предоставлять односторонний безвизовый въезд гражданам Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна, обладающим обычными паспортами, передает агентство Синьхуа.

Таким образом, количество стран, для которых действует односторонний безвизовый режим со стороны КНР, достигло 47.

Согласно новым правилам, граждане указанных стран смогут находиться в Китае без визы до 30 дней с деловыми, туристическими, частными или транзитными целями. Пилотный период продлится до 8 июня 2026 года.

Ранее, в 2018 году, Китай установил безвизовые отношения с ОАЭ и Катаром, а теперь охватил все государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Как подчеркнули в МИД КНР, расширение безвизового доступа свидетельствует о стремлении страны к дальнейшему открытию и укреплению международного сотрудничества. Китай намерен и дальше оптимизировать визовую политику и расширять географию безвизовых направлений, содействуя взаимному процветанию и укреплению деловых и культурных связей.