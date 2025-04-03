Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт, в том числе на товары из Казахстана и Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Трамп подписал указ

Президент США Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на импорт из многих стран.

Выступая в Розовом саду Белого дома, Трамп заявил, что введет 10-процентную базовую пошлину на весь импорт в Соединенные Штаты и более высокие пошлины на импорт из десятков стран по всему миру. 10-процентная базовая пошлина вводится на товары из Европейского союза. По опасениям некоторых экспертов, это может спровоцировать торговую войну и привести к краху мировой экономики.

Трамп назвал 2 апреля «днем освобождения» Америки, заявив, что он «навсегда запомнится как день возрождения американской промышленности, день, когда судьба Америки была возвращена, и день, когда мы снова стали делать Америку богатой».

Трамп сказал о том, что Соединенные Штаты десятилетиями «грабили» другие страны, «близкие и далекие, как друзья, так и враги». Он показал таблицу с новыми размерами взаимных пошлин. Они включают 20-процентную на товары из Европейского союза, 34-процентную на китайские товары, 46-процентную — на японские, 32-процентную — на тайваньские и 25-процентную — на южнокорейские. В списке значится более десятка других стран, включая Великобританию, Индию, Бразилию и Швейцарию.

России в списке нет. Для большинства стран постсоветского пространства введен 10-процентный размер пошлины, кроме Казахстана, для которого установлена 27-процентная пошлина, а также Молдовы (31 процент).

Трамп сказал, что пошлины могли бы быть намного выше, но он решил установить половину ставки от пошлин, которые взимают торговые партнеры Соединенных Штатов.

Президент США заявил, что пошлины, введенные другими странами, и «колоссальные торговые барьеры» в основном закрыли рынки по всему миру для произведенной в США продукции, в том числе сельскохозяйственной, и способствовали большому торговому дефициту и раздуванию государственного долга.

Трамп заявил, что страны, желающие получить доступ на рынок США, теперь должны будут «заплатить за привилегию», добавив, что он говорил об этом на протяжении всей президентской гонки в прошлом году, а сейчас лишь «выполнил обещание».

Экономисты предупреждают, что новые тарифы могут замедлить мировую экономику, повысить риск рецессии и увеличить ежегодные расходы на жизнь для среднестатистической американской семьи на тысячи долларов.

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз одной из первых отреагировала на заявление Трампа. «Торговые войны никому не приносят пользы», — отметила она.

Европейская ассоциация поставщиков автомобилей заявила, что 25-процентный тариф на автомобили «ошибочен и вреден», в том числе для жителей США. «Введение тарифов на импорт автомобилей грозит подорвать конкурентоспособность и экспортную готовность отрасли, успех которой зависит от интегрированных международных цепочек поставок и рынков», — говорится в заявлении ассоциации.

По словам президента германской ассоциации автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер, этот шаг США знаменует собой отказ от «мирового торгового порядка, основанного на правилах».

Однако Трамп считает, что тарифы пойдут на пользу американским фермерам, квалифицированным рабочим, работникам автомобильной промышленности и улучшат состояние экономики. Он сказал, что многие крупные корпорации уже пообещали вернуть производство в США.

«Рабочие места и заводы вернутся в нашу страну, и вы видите, что это уже происходит. Мы перегрузим нашу внутреннюю промышленную базу, — сказал Трамп. — Мы откроем зарубежные рынки и сломаем барьеры во внешней торговле. В конечном итоге увеличение производства внутри страны будет означать более сильную конкуренцию и более низкие цены для потребителей».

После своей речи Трамп подписал два указа о новой тарифной политике.

«Вы будете помнить сегодняшний день, — сказал он. — Надеюсь, вы оглянетесь назад спустя годы и скажете: "Он был прав. Это оказался один из самых важных дней в истории нашей страны».

Азиатские фондовые рынки открылись снижением 3 апреля после того, как Стивен Миран, председатель Совета экономических консультантов Белого дома, признал, что тарифы вызовут «краткосрочные» последствия. «Но президент сосредоточен на долгосрочной трансформации и улучшении прочности, устойчивости и справедливости американской экономики по отношению к остальному миру», — сказал Миран Fox Business.

Трамп уже ввел 20-процентные пошлины на весь импорт из Китая и 25-процентные пошлины на сталь и алюминий. Президент США сказал, что тарифы, о которых он объявил 2 апреля, вступят в силу 3 апреля.

Опасения по поводу роста тарифов уже замедлили производственную активность по всему миру. Финансовые рынки демонстрируют нестабильность в последние дни. Американский фондовый рынок потерял почти 5 триллионов долларов с февраля.

Источник: Азаттык