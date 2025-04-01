Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Погибли 2719 человек, 4521 получил травмы и 441 человек пропал без вести

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719, ещё 4521 человек пострадал, с более чем 400 людьми потеряна связь, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая со ссылкой на премьер-министра Мьянмы.

«Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что к настоящему моменту в результате сильного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, погибли 2719 человек, 4521 получил травмы и 441 человек пропал без вести. По его словам, число погибших может превысить 3 тысячи человек», - говорится в сообщении телеканала.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.