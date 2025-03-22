Кыргызстанца нашли в гостинице Вьетнама без сознания. Он в больнице

Рассматривается вопрос о его транспортировке в больницу Хошимина.

19 марта гражданин Кыргызстана С.А., 1975 года рождения, обнаружен без сознания в гостинице Нячанга (Вьетнам) и госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, у мужчины диагностированы серьезные травмы и осложнения, состояние оценивается как нестабильное.

«Рассматривается вопрос о его транспортировке в больницу Хошимина. Посольство КР в Республике Корея (по совместительству курирующее Вьетнам) взаимодействует с местными властями, оказывает помощь пострадавшему и поддерживает связь с кыргызстанцами, находящимися рядом с ним. Вопрос находится на особом контроле МИД Кыргызстана и диппредставительства», — говорится в сообщении.