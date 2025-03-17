Кыргызстанец погиб в ДТП в США

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прорабатываются вопросы, связанные с репатриацией тела на родину.

Из-за экстремальных погодных условий в Канзасе (США) на автомобильной магистрали I-70, между городами Гудленд и Колби, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб гражданин Кыргызстана Ш.Б., 2000 года рождения.



Как пишет пресс-служба Министерства иностранных дел, Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Чикаго с момента поступления информации находится на связи с местными органами власти, родственниками погибшего.



Прорабатываются вопросы, связанные с репатриацией тела на родину.



По последним данным, в результате сильного шторма в США, после того как Канзас сообщил о 8 погибших, по меньшей мере 26 человек погибли.

