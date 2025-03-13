Незаконно продала 56 почек. В Польше задержали украинку за торговлю органами, среди жертв есть граждане Кыргызстана

В Казахстане женщина заочно приговорена к 12 годам тюрьмы.

Польские пограничники задержали 35-летнюю гражданку Украины, участницу преступной группировки по торговле человеческими органами. В Казахстане женщина заочно приговорена к 12 годам тюрьмы. По версии обвинения, она организовала продажу 56 человеческих почек на черном рынке.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры польского Перемышля, женщину задержали 6 марта на железнодорожном переезде между Польшей и Украиной по запросу Интерпола. Задержанную разыскивали с ноября 2020 года.

По версии спецслужб Казахстана, женщина вела преступную деятельность с 2017 по 2019 год. Ее жертвами стали граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Таиланда.



После допроса прокуратура подала ходатайство в окружной суд об аресте задержанной на семь суток для дальнейшей экстрадиции.

Источник: Центральная Азия