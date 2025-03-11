В США убили семью из Кыргызстана

В рамках следствия не разглашаются подробности произошедшего.

В пресс-службе МИД рассказали некоторые подробности о гибели семьи из Кыргызстана в штате Иллинойс (США).



По данным ведомства, полиция обнаружила тела граждан Кыргызстана М.А., 1980 года рождения, А.Б., 1977 года рождения, и их сына М.А., 2019 года рождения. Они были убиты.



В рамках следствия не разглашаются подробности произошедшего.



Генконсульство КР в Чикаго находится на постоянной связи с правоохранительными органами и родственниками погибших, а также одновременно прорабатываются вопросы, связанные с репатриацией тел на родину.