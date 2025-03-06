Украина и США обсудили дату и место будущих переговоров

США начали обсуждение даты, места и состава команды для мирных переговоров с Украиной

США начали обсуждение даты, места и состава команды для мирных переговоров с Украиной, после которых могут возобновить военные поставки Киеву. Об этом сообщил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, сообщает Reuters.

«Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые затем передадим россиянам и проверим их на прочность. Я думаю, если мы сможем закрепить эти переговоры и двигаться к ним и фактически вынести на обсуждение некоторые меры по укреплению доверия, то президент внимательно рассмотрит возможность снятия этой паузы», - сказал Уолц.



Он добавил, что США хотят знать, что обе стороны искренне ведут переговоры о частичном, а затем и постоянном мире. Уолтц отметил, что публикация президента Украины Владимира Зеленского с сожалением о перепалке в Овальном кабинете была «хорошим, позитивным первым шагом».



В свою очередь советник Владимира Зеленский Дмитрий Литвин рассказал «Суспiльне», что глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Уолтцем.



Вскоре Ермак подтвердил, что провел телефонный разговор с Уолтцем. «Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру. Также обменялись мнениями по безопасности и согласованию позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы», — написал глава офиса Зеленского в своем телеграм-канале.



Информацию о планах встречи американской и украинской делегаций подтвердил Владимир Зеленский. «Сегодня наши команды — Украины и США — начали работать над встречей. Говорили Андрей Ермак и Майкл Уолтц, есть положительное движение. Надеемся на первые результаты на следующей неделе», — сказал он в вечернем обращении.



4 марта президент США Дональд Трамп, выступая перед конгрессом, заявил, что получил «важное письмо» от Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский написал, что Украина готова «как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир». Американский президент добавил, что «одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией и получили сильные сигналы о том, что они готовы к миру».

Источник: Центральная Азия