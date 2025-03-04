Президент США анонсировал раскрытие важной информации

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Завтрашний вечер будет «большим». Я расскажу все как есть»

Дональд Трамп анонсировал раскрытие важной информации. Президент США заявил, что раскроет важную информацию на выступлении, которое состоится сегодня вечером.

«Завтрашний вечер будет «большим». Я расскажу все как есть», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Глава Соединенных Штатов также заявил, что он «единственный президент, который не отдал ни куска украинской земли».

«Помните это, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые СМИ с удовольствием публикуют все, что они говорят», — написал хозяин Белого дома.

По данным AP, во вторник вечером Трамп выступит с обращением на совместном заседании обеих палат Конгресса. Это будет первое обращение Дональда Трампа с момента инаугурации.

Источник: 24.kg