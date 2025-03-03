Кремль оценил перепалку Зеленского с Трампом

Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей

Перепалка между президентами Украины и США в Белом Доме продемонстрировала, насколько тяжело будет выйти на траекторию мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.



«Киевский режим и [президент Украины Владимир] Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы [к урегулированию] будет явно недостаточно, выпадает очень важный элемент», — сказал пресс-секретарь.



По его словам, сейчас Россия видит, как «коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность».



«Остаются группы стран, которые, скорее, составляют партию войны, которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят, что необходимо скорее выйти на мирные условия, хотя и появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов», — добавил Песков.



Говоря о реакции главы государства Владимира Путина на конфликт, Песков отметил, что «безусловно, президент знаком с сутью произошедшего» и принял это во внимание.



«Все нюансы знает. Достаточно беспрецедентное событие. Конечно, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей», — добавил Песков.



Ситуацию пресс-секретарь президента назвал непростой в плане урегулирования. Песков подчеркнул, что Москва продолжает диалог с Вашингтоном, нацеленный на нормализацию двусторонних отношений и создание условий для нормальной работы дипмиссий.



28 февраля Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне поспорили о способах урегулирования российско-украинского конфликта. Украинский президент отверг призыв к компромиссам и настаивал, что не пойдет на прекращение огня без гарантий долгосрочного мира. В итоге по требованию американской администрации он досрочно покинул Белый дом. Дональд Трамп вскоре заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру.

