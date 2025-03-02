В некоторых районах Казахстана прогнозируется снег, метель и морозы до -26°

По республике также ожидаются туман, гололед, порывистый ветер.

В выходные дни под влиянием циклона на западные регионы и прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается снег с низовой метелью и на юге, юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега.

Как сообщает Казгидромет, сильный снег прогнозируется 2 марта на северо-западе республики, сильные осадки ожидаются 2-3 марта на юге, 3 марта на юго-востоке страны.

По республике также ожидаются туман, гололед, порывистый ветер.



Температура воздуха в ночные часы на западе, северо-западе, севере ожидается -8...-23°С, на востоке, в центре -10...-26°С, на юге -2...-15°С, на юго-востоке -3...-10°С, в горных районах -12...-20°С.