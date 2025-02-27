В Стамбуле начались переговоры России и США

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Переговоры проходят в резиденции генконсула США в районе Арнавуткей на берегу Босфора.

В Стамбуле начались переговоры между делегациями России и США по вопросу восстановления работы посольств двух стран, сообщает «КоммерсантЪ».



Встречу российских и американских дипломатов накануне анонсировал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, темой переговоров станет работа посольств двух стран



Переговоры проходят в резиденции генконсула США в районе Арнавуткей на берегу Босфора. Среди вопросов, которые российская и американская стороны планируют обсудить,— численность персонала и оформление виз, а также банковские операции, необходимые для работы дипломатов.



Встрече в Турции предшествовали два предварительных технических контакта Москвы и Вашингтона. О необходимости восстановить штаты своих дипмиссий стороны договорились на переговорах в Эр-Рияде, которые прошли 18 февраля. В частности, как сообщал Сергей Лавров, Россия и США условились обеспечить скорейшее назначение послов в Москву и Вашингтон.



Численность сотрудников американских представительств в России планомерно сокращалась с апреля 2021 года, когда президент Владимир Путин подписал указ об ограничении работы дипведомств недружественных стран. Среди них оказались и США. В ответ посольство США сократило обслуживание россиян.



Взаимные высылки российских и американских дипломатов продолжились и в следующем году. В 2022 году российское посольство в Вашингтоне покинуло как минимум 45 сотрудников. В начале 2023 года из США должны были уехать еще 30 работников российского посольства.

Источник: Центральная Азия