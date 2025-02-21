В Китае нашли новый коронавирус

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Новый вирус получил название HKU5-CoV-2.

Группа китайских ученых обнаружила новый коронавирус у летучих мышей, который потенциально может быть заразен для человека, пишет South China Morning Post со ссылкой на результаты исследования ученых из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.

Новый вирус получил название HKU5-CoV-2.

Ученые обнаружили, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может инфицировать клетки человека. При этом HKU5-CoV-2 может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения.



Но ученые отмечают, что пока повода для паники нет. Эффективность нового вируса значительно ниже, чем у Covid-19, но специалисты настаивают на более тщательном исследовании. По их словам, риск появления нового вируса в человеческих популяциях не следует преувеличивать.

Источник: Центральная Азия