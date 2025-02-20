В России кыргызстанца осудили на 3 года тюрьмы за комментарий

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 8 ноября он был задержан и заключен под стражу.

Москве Второй Западный окружной военный суд 19 февраля приговорил 30-летнего гражданина Кыргызстана к тюремному заключению за комментарий в соцсетях.



Как сообщает корреспондент ТАСС, на скамье подсудимых оказался Абдинасир уулу Бекзат. До своего задержания он работал монтажником слаботочных систем ООО «Атриум».



22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, начали стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» «Вилаят Хорасан».



По версии обвинения, в начале апреля кыргызстанец оставил комментарий под публикацией видеозаписей первых допросов подозреваемых в теракте в Telegram-канале «Мигранты.ру»: «Красавчики для такого движения нужен огромный дух жаль что они попались» [пунктуация сохранена].



8 ноября он был задержан и заключен под стражу.



Абдинасир уулу признали виновным по ст.205.2 ч.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет») УК РФ. Его приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Кроме этого, ему запретили на два года администрировать сайты и конфисковал в доход государства мобильный телефон, с которого подсудимый оставил комментарий. Его sim-карту уничтожили.



Также кыргызстанец внесен в российских перечень экстремистов и террористов.

Источник: АКИpress