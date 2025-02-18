Пятеро кыргызстанцев пострадали при пожаре в кафе в российском поселке

Российские следственные органы возбудили уголовное дело.

16 февраля в поселке Усть-Луга Ленинградской области России произошло возгорание в кафе, в результате которого пять граждан Кыргызстана получили ожоги разной степени. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Как сообщается, после происшествия, 17 февраля, двое граждан Кыргызстана были перевезены в Ленинградскую областную больницу для обследования, еще троим оказана медицинская помощь в Гатчинской больнице области, они отпущены на амбулаторное лечение.

Российские следственные органы возбудили уголовное дело. Генеральное консульство КР держит данный вопрос на контроле, говорится в сообщении.

Прокуратура Ленобласти опубликовала фотографии, сделанные на месте происшествия. Судя по снимкам, огонь практически полностью уничтожил двухэтажное здание, где располагалось кафе.