В России кыргызстанка пыталась подкупить полицейского за 100 тыс. рублей

Она будет находиться под стражей 2 месяца
В России в Курской области суд заключил под стражу гражданку Кыргызстана Нуржан Дж., сообщает 17 февраля Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
Женщина подозревается по ст.30-291 («Попытка дачи взятки») УК РФ.
По версии следствия, кыргызстанка находилась в России незаконно. Когда она была в приемной местной больницы вместе с полицейским, то решила предложить последнему 100 тыс. рублей, чтобы избежать административной ответственности. Правоохранитель отказался от взятки.
Она будет находиться под стражей 2 месяца.
Кроме этого, Нуржан грозит выдворение из России за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Источник: АКИpress