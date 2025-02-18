В России кыргызстанка пыталась подкупить полицейского за 100 тыс. рублей

Она будет находиться под стражей 2 месяца

В России в Курской области суд заключил под стражу гражданку Кыргызстана Нуржан Дж., сообщает 17 февраля Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.



Женщина подозревается по ст.30-291 («Попытка дачи взятки») УК РФ.



По версии следствия, кыргызстанка находилась в России незаконно. Когда она была в приемной местной больницы вместе с полицейским, то решила предложить последнему 100 тыс. рублей, чтобы избежать административной ответственности. Правоохранитель отказался от взятки.



Она будет находиться под стражей 2 месяца.



Кроме этого, Нуржан грозит выдворение из России за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Источник: АКИpress