В Москве задержан мужчина, выстреливший в таксиста из Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Москве задержан мужчина, выстреливший в таксиста из Кыргызстана.

Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.



Видео инцидента было опубликовано в телеграм-каналах. Уроженец Чеченской Республики, находясь за рулем Geely, не поделил дорогу с таксистом. В ходе перебранки он вытащил пистолет и выстрелил.



По предварительной информации посольства КР в РФ, в ходе инцидента пострадал гражданин КР Ш.С., 12.07.1998 года рождения, который был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 115, часть 2 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), подозреваемый задержан, травматическое оружие изъято, следственные мероприятия продолжаются.



Пострадавший Ш.С. также имеет гражданство России.