Узбекистан передал США угнанные вертолеты из Афганистана. Кабул требует вернуть их

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сообщает агентство «Бахтар»

Министерство обороны Афганистана высказалось против передачи Соединенным Штатам Америки семи вертолетов, на которых в августе 2021 года из Афганистана в Узбекистан эвакуировались афганские летчики. Об этом сообщает агентство «Бахтар».

Минобороны заявило, что вертолеты принадлежат Афганистану, так как были захвачены после падения предыдущего правительства страны. Министерство считает неприемлемой передачу вертолетов США и подчеркивает, что афганский народ имеет право на защиту и доступ к своим военным ресурсам. Кабул призвал Вашингтон вернуть вертолеты в Афганистан, подчеркнув, что уважение прав афганского народа должно быть приоритетом для соседних стран и международных партнеров.



Заявление Минобороны талибов стало реакцией на сообщения о том, что Узбекистан отправил в США семь вертолетов Black Hawk. Это часть авиатехники, на которой в августе 2021 года, во время наступления движения «Талибан», афганские летчики эвакуировали своих сослуживцев и семьи в Узбекистан и Таджикистан. Данные воздушные суда в свое время были переданы афганской армии Вашингтоном. По данным Пентагона, в Узбекистане оказалось 46 угнанных самолетов и вертолетов, а в Таджикистане — 18.



В апреле 2022 года специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил о намерении вернуть авиатехнику американским властям, подчеркнув, что она была оплачена правительством США.



В январе 2022 года сообщалось, что бывшему правительству Афганистана принадлежало 164 военных самолета, после бегства чиновников и части летчиков в стране остался 81, из которых в рабочем состоянии находился 41 самолет.



По данным Минобороны талибов, с 2001 года США потратили на поддержку военно-воздушных сил Афганистана свыше $8 млрд.