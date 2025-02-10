Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Илон Маск: Никто их больше не слушает

США должны закрыть радиостанции «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*, так как их никто не слушает, а на их работу тратится около 1 млрд долларов в год, заявил американский миллиардер Илон Маск.

«Да, закройте их. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Никто их больше не слушает», — написал он в соцсети X.

По его мнению, данные радиостанции управляются «сумасшедшими» радикальными левыми, которые «разговаривают сами с собой». При этом обе радиостанции ежегодно расходуют около 1 млрд долларов, собранных американскими налогоплательщиками.

«Радио Свобода» и «Голос Америки», как и ряд других СМИ, финансируются правительством США и контролируются Агентством США по глобальным медиа.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил департаменту Маска проверить расходы Пентагона.

Источник: Аргументы и Факты