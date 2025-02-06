Принц Рахим Аль-Хусейни Ага Хан V объявлен духовным лидером исмаилитов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Принц Рахим Ага Хан V родился 12 октября 1971 года

Принц Рахим Аль-Хусейни Ага Хан V стал 50-м наследным имамом (духовным лидером) шиитов-исмаилитов после вскрытия завещания своего покойного отца, принца Карима Аль-Хусейни Ага Хана IV, который умер вчера в Лиссабоне, Португалия, в возрасте 88 лет.

Принц Рахим Ага Хан V родился 12 октября 1971 года. Он старший сын покойного принца Карима Ага Хана и его первой жены, принцессы Салимы.



Новый лидер исмаилитов получил образование в Академии Филлипса в Андовере и в 1995 году окончил Университет Брауна со степенью бакалавра искусств в области сравнительного литературоведения.



У принца Рахима есть два сына от его бывшей жены, принцессы Сальвы: принц Ирфан (2015) и принц Синан (2017). Он входит в советы директоров многих агентств Сети развития Ага Хана и следит за работой Института исследований исмаилитов и институтов социального управления исмаилитской общины.

Источник: Центральная Азия