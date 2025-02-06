Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина провели обмен пленными, сообщило Минобороны РФ.
Каждая из сторон освободила по 150 человек. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
В Минобороны РФ заявили, что освобожденные россияне сейчас находятся в Беларуси, в ближайшее время их направят в Россию для лечения и реабилитации.
Обмен также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что некоторые из украинских военнослужащих, которые возвращаются домой, провели в плену более двух лет.
Предыдущий обмен пленными состоялся 15 января. В тот день Москва и Киев передали друг другу по 25 военнослужащих.
Источник: Центральная Азия