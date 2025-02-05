В России вступают в силу новые нормы закона для трудовых мигрантов

Сегодня, 5 февраля, в России начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов.
К иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории страны, будет применяться режим высылки. Об этом напоминает Telegram-канал «МВД Медиа».
Режим устанавливает ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции.
Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из РФ либо до урегулирования правового положения на территории государства.
Сведения об иностранных гражданах вносятся в реестр контролируемых лиц в следующих случаях:
- истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора, сокращение срока временного пребывания;
- передача по реадмиссии в Россию иностранца при отсутствии законных оснований для его нахождения в РФ;
- аннулирование визы (в том числе электронной), разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство;
- принятие решения об отказе в рассмотрении ходатайства о признании беженцем, об отказе в признании беженцем, об отказе в предоставлении временного убежища, о лишении временного убежища или статуса беженца, об утрате временного убежища или статуса беженца;
- истечение 72 часов пребывания иностранца, находящегося в качестве пассажира на борту круизного судна или парома, имеющих разрешения на пассажирские перевозки;
- решение о прекращении российского гражданства при отсутствии законных оснований для нахождения на территории РФ;
- назначение административного наказания в виде административного выдворения;
- решение о депортации, реадмиссии, нежелательности пребывания (проживания), неразрешении въезда, ограничении выезда;
- незаконное пересечение государственной границы России;
- вступление в силу обвинительного приговора суда о признании иностранца виновным в совершении преступления.
Иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц, запрещается:
- изменять место жительства (пребывания) без разрешения органа внутренних дел;
- выезжать за пределы территории субъекта России, в котором контролируемое лицо проживает (пребывает);
- приобретать и регистрировать недвижимость, транспортные средства;
- заключать брак;
- учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;
- открывать банковский счет и осуществлять банковские операции (за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу на сумму не более 30 тысяч рублей в месяц);
- также будет невозможен прием незаконно находящихся в РФ несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады.
Предусматриваются ограничение права на управление транспортными средствами, отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления авто, выдаче, замене или обмене российского национального или международного водительского удостоверения.
Иностранец, внесенный в реестр контролируемых лиц, будет обязан, согласно предписанию о явке, прибыть в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел. В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения контролируемым лицом ограничений и запретов в отношении него будет принято решение о депортации и помещении в специальное учреждение территориального органа МВД России.
Режим высылки применяется к иностранному гражданину со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц.
Иностранец считается уведомленным о внесении сведений о нем в реестр или об исключении сведений о нем из такого реестра со дня их размещения на официальном сайте МВД РФ.
Также граждане и юридические лица (в том числе работодатели) могут проверить наличие сведений об иностранце в реестре. Сделать это можно в формате «запрос-ответ» через интерактивную форму на официальном сайте МВД России и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
До 30 апреля мигранты, незаконно находящиеся на территории РФ, должны легализоваться в стране.
30 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки».
Как объяснили в МИД Кыргызстана, согласно документу, все иностранцы, включая граждан КР, которые нарушили миграционное законодательство России, обязаны либо самостоятельно выехать из страны, либо до 30 апреля 2025-го урегулировать свой правовой статус.
Для этого предусмотрена возможность легализации без выезда из РФ при выполнении следующих условий:
- предоставление биометрических данных или прохождение идентификации;
- прохождение медицинского освидетельствования в течение года до подачи заявления;
- добровольное погашение задолженности по обязательным платежам;
- отсутствие оснований для отказа в выдаче или аннулировании разрешений на проживание.
Для урегулирования гражданам необходимо обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о продлении срока временного пребывания, приложив заверенную работодателем копию трудового или гражданско-правового договора. В случае утери миграционной карты ее дубликат можно получить в том же органе.
Источник: 24.kg