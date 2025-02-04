В России компания задолжала кыргызстанцам 1,5 млн зарплаты

Представительство Минтруда КР помогло мигрантам получить деньги
Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР в России помогло кыргызстанцам получить невыплаченные зарплаты.
Как сообщили в ведомстве, к ним обратились граждане КР, которые работают на ООО «ПГС-ПРО» в Московской области.
«В результате взаимодействия с правоохранительными органами Московской области и проведения соответствующих мероприятий было достигнуто полное разрешение вопроса. Гражданам КР, работавшим в данной компании, была выплачена задолженность по заработной плате в размере 1 500 000 рублей», - сообщили в Минтруда.
Источник: Vesti.kg