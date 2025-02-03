В Москве совершено покушение на главу Федерации бокса ДНР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". СВУ взорвалось в элитном жилом комплексе «Алые паруса»

Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате взрыва СВУ в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.

По информации местных СМИ, взрыв прогремел сегодня утром, когда в подъезд дома вошел один из жильцов с охранником. По предварительным данным, целью был глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, создатель российского батальона «Арбат». Оперативные службы завили, что покушение на него было заказным и тщательно спланированным.

Армен Саркисян, по данным СМИ, потерял левую ногу в результате взрыва, он в коме.

Раненных в результате взрыва в ЖК «Алые паруса» транспортируют в больницы на вертолете МЧС.

Источник: Vesti.kg