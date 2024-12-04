Французские СМИ сообщают о беспрецедентном успехе ВС РФ в зоне спецоперации

Бишкек, "Саясат.kg". Российские войска подошли на расстояние менее пяти километров от города.

В минувшем ноябре российские войска смогли освободить 725 кв. км территории Донбасса, что является рекордным показателем с марта 2022 года. Французская газета Liberation подчеркивает, что ВС РФ добиваются «беспрецедентных успехов», наращивая темпы наступления на ключевые города на юго-западе ДНР.

В последние недели Москва заявляла о взятии ряда населенных пунктов к югу и востоку от Покровска. Российские войска подошли на расстояние менее пяти километров от города. Наступление Кремля ускорилось с конца весны. С учетом ноября российские силы продвинулись в 2024 году более чем на 3500 кв. км — это в шесть раз больше, чем за весь 2023 год, — констатируют французские аналитики.



Предыдущий рекорд был зафиксирован месяцем ранее. В октябре текущего года ВС РФ смогли освободить 629 кв. км. Сообщается, что наибольших успехов российским силам удалось добиться в ДНР. Под оккупацией ВСУ осталось менее трети этого региона. Кроме того, расширяется зона контроля армии РФ в Харьковской и Запорожской областях.



По подсчетам Liberation, с начала СВО российские войска освободили в общей сложности более 68 тысяч кв. км территорий, передает Ломовка.