В Южной Корее введено военное положение

Военное положение введено в Южной Корее впервые с 1980 года.

На улицах Сеула тяжелая техника, над городом летают вертолеты. Продолжаем следить за темой:

Южнокорейское законодательство допускает отмену военного положения, если за это выскажется большинство депутатов парламента. Ведущая оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" контролирует 170 из 300 мест. Оппозиция созвала депутатов в парламент;

Около Нацсобрания и в самом здании идут стычки военных и гражданских;

Спикер Национальной Ассамблеи призывает военных и полицию оставаться на местах;

Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Джэ Мён заявил, что в стране происходит переворот и объявил, что «Юн Сок Ёль больше не президент»;

На данный момент политическая деятельность полностью запрещена, а работа СМИ поставлена под строгий контроль цензуры;

Минобороны Южной Кореи приказало армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций, военнослужащим запаса выйти на службу;

В Южной Корее может находиться около 5,3 тысяч россиян. Просьб о досрочном прекращении отдыха и аннуляции туров зафиксировано не было;

Комплекс правительственных зданий в южнокорейском Седжоне закрыт после введения военного положения, сообщает газета The Korea Herald.