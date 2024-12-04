«40% цены на такси экономически никак не обоснована»

Усложнение для самозанятых в такси привело к кратному сокращению машин на линии, и, соответственно, там где полтора года назад всплески цен были 20-30%, сейчас они доходят до 200-300%.

Экономист Валерий Корнеев в общении с «Ломовкой» высказался о нововведении «Яндекс Go», которое позволяет пользователям такси видеть, за что конкретно они платят.

«Яндекс» раскрыл алгоритм ценообразования, из которого пассажиры могут выяснить, что около 40% цены они платят не для покрытия обоснованных материальных расходов такси, а просто потому, что такси не хватает количественно.



А ведь еще летом 2023 года в пиковые периоды спроса к агрегаторам могли подключаться самозанятые и ИП на собственных автомобилях, которые и купировали всплески цен.



Усложнение для самозанятых в такси привело к кратному сокращению машин на линии, и, соответственно, там где полтора года назад всплески цен были 20-30%, сейчас они доходят до 200-300%.



И Яндекс, и другие агрегаторы в этом не виноваты, не они ввели новое регулирование отрасли с 1 сентября 2023 года, но все шишки теперь сыпятся на них, и они пытаются как-то оправдаться перед обществом, раскрывая структуры своих цен.