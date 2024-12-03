В России вынесли приговор по делу о мужчине без головы

Хабаровский краевой суд приговорил двух мужчин к 16 и 17 годам лишения свободы за особо жестокую расправу над приятелем.

Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Из материалов уголовного дела следует, что в ночь на 27 июля 2023 года подсудимые пригласили знакомого в гости. В квартире дома на улице Нагорной во время застолья между ними возник спор из-за отбывания наказания в местах лишения свободы — оба фигуранта имеют судимости, уточняет РИА Новости. Вдвоем они набросились на гостя и стали душить его ремнем, затем поочередно нанесли 11 ударов ножом в сердце и шею. После этого, они отсекли жертве голову, тело завернули в покрывало и спрятали под мостом, где его нашли полицейские.

На суде один из преступников отрицал свою вину, а второй, наоборот, взял все на себя, чтобы смягчить наказание, однако суд счел доказанной их причастность к расправе.

В прокуратуре отметили, что голову жертвы так и не удалось найти.

2 декабря сообщалось о задержании в Москве женщины, напавшей с ножом на супруга. В квартире дома на Рублевском шоссе она поссорилась с мужем, схватила нож и несколько раз ударила его в грудь. Спасти его не удалось.

Лента.ру